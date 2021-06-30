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Германия купит у США морские патрульные самолеты за 1,1 млрд евро

Среда, 30 июня 2021, 19:36

Германия приобретет пять морских патрульных самолетов Boeing P-8A примерно за 1,1 миллиарда евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Министерстве обороны Германии заявили, что после утверждения бюджетным комитетом парламента контракт будет подписан.

"Эти закупки на сумму около 1,1 миллиарда евро служат насущной потребности в поддержании способности вести морскую разведку на больших расстояниях и охоту на подводные лодки", - заявили в министерстве.

Американские самолеты заменят устаревший парк самолетов Lockheed P-3C Orion в Германии.

Напомним, Германия вывела из Афганистана последних своих военных, завершив 20-летнюю миссию. Бундесвер недавно ускорил свертывание своих сил, синхронизируясь с действиями США.

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