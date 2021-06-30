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Німеччина завершила вивід військових з Афганістану

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Німеччина завершила вивід військових з Афганістану

Середа, 30 червня 2021, 08:25

Німеччина вивела з Афганістану останніх своїх військових, закінчивши 20-річну місію.

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

За інформацією агентства, останні німецькі військові вилетіли з території країни у вівторок 29 червня, літак мав прибути до Німеччини у середу. 

До початку виведення сил, контингент ФРН в Афганістані налічував 1100 військових. 

"Після майже 20 років цієї місії, сьогодні увечері останні з солдатів Бундесверу покинули Афганістан. Завершується цілий розділ історії", - прокоментувала міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер. 

За час місії в Афганістані загинули 59 німецьких військових.

Нагадаємо, члени НАТО погодилися завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року. 

Бундесвер нещодавно прискорив згортання своїх сил, синхронізуючись з діями США. 

Спершу Штати, найбільший учасник місії, готувалися вивести війська з Афганістану до 20-ї річниці терактів 11 вересня, але тепер намагаються встигнути до національного свята 4 липня. 

Україна вивела з Афганістану своїх військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка". До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних cил України.

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