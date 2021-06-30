Німеччина завершила вивід військових з Афганістану

Німеччина вивела з Афганістану останніх своїх військових, закінчивши 20-річну місію.

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

За інформацією агентства, останні німецькі військові вилетіли з території країни у вівторок 29 червня, літак мав прибути до Німеччини у середу.

До початку виведення сил, контингент ФРН в Афганістані налічував 1100 військових.

"Після майже 20 років цієї місії, сьогодні увечері останні з солдатів Бундесверу покинули Афганістан. Завершується цілий розділ історії", - прокоментувала міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

За час місії в Афганістані загинули 59 німецьких військових.

Нагадаємо, члени НАТО погодилися завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року.

Бундесвер нещодавно прискорив згортання своїх сил, синхронізуючись з діями США.

Спершу Штати, найбільший учасник місії, готувалися вивести війська з Афганістану до 20-ї річниці терактів 11 вересня, але тепер намагаються встигнути до національного свята 4 липня.

Україна вивела з Афганістану своїх військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка". До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних cил України.