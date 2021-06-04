Канцлер Австрії пояснив Путіну, чому Відень підтримує санкції ЄС

Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що розчарований погіршенням відносин між Росією та ЄС, і Євросоюз та багато країн були б зацікавленні у їх налагодженні, але пояснив, що ЄС був змушений ввести санкції через поведінку Росії.

Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі під час дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда".

Курц зазначив, що його розчаровує стан відносин з Росією, і що він з приходом на свою посаду сподівався на вирішення конфлікту в Україні та швидке повернення до нормальних відносин з РФ.

"На жаль, в останні роки, коли я був главою МЗС і став канцлером, не прийшло жодних позитивних змін. Навпаки – зберігався рівень напруги і навіть відбулися подальші погіршення", - зазначив австрійський канцлер.

За його словами, мета Австрії – зробити свій внесок, щоб ескалація знизилась. Однак Австрія та ЄС змушені реагувати, коли бачать кроки, які суперечать міжнародному праву.

"Ми підтримуємо санкції, які запровадив ЄС, бо Росія поводилась всупереч міжнародному праву. Але ми сподіваємося на можливість дипломатичним шляхом вирішити цю кризу (конфлікт на Донбасі. – Ред.) задля відновлення хороших відносин. У цьому були б зацікавлені всі держави, але також усі люди в Росії, Україні і ЄС", - зазначив Себастіан Курц.