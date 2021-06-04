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Канцлер Австрии объяснил Путину, почему Вена поддерживает санкции ЕС

Пятница, 4 июня 2021, 16:47

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что разочарован ухудшением отношений между Россией и ЕС, и Евросоюз и многие страны были бы заинтересованы в их налаживании, но объяснил, что ЕС был вынужден ввести санкции из-за поведения России.

Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме во время дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Европейская правда".

Курц отметил, что его разочаровывает состояние отношений с Россией и что с приходом на свой пост он надеялся на разрешение конфликта в Украине и быстрый возврат к нормальным отношениям с РФ.

"К сожалению, в последние годы, когда я был главой МИД и стал канцлером, не произошло никаких положительных изменений. Наоборот - сохранялся уровень напряженности и даже произошли дальнейшие ухудшения", - отметил австрийский канцлер.

По его словам, цель Австрии - внести свой вклад в то, чтобы эскалация снизилась. Однако Австрия и ЕС вынуждены реагировать, когда видят шаги, противоречащие международному праву.

"Мы поддерживаем санкции, которые ввел ЕС, потому что Россия вела себя вопреки международному праву. Но мы надеемся на возможность дипломатическим путем решить этот кризис (конфликт на Донбассе - Ред.) ради восстановления хороших отношений. В этом были бы заинтересованы все государства, но также все люди в России, Украине и ЕС", - отметил Себастьян Курц.

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