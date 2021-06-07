Суд у Нідерландах почне розгляд по суті у справі MH17

Окружний суд Гааги у понеділок 7 червня розпочинає розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

Слухання відновляться о 10:00 за місцевим часом. На слуханнях по суті суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був збитий рейс MH17 ракетою "Бук", чи була випущена ракета з поля недалеко від Первомайського та чи брали у цьому участь обвинувачені.

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Очікується, що суд обговорить матеріали справи протягом трьох днів, 8, 9 і 10 червня 2021 року. Під час процесу суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Звинувачення отримає можливість відповісти на матеріали 17 і 18 червня. Опісля слово отримає захист. Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року.

У вересні 2021 року можливість звернутися до суду буде надана родичам загиблих.

Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов єдиний, хто призначив захисну групу, а інших судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

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