Суд в Нидерландах начнет рассмотрение по существу в деле MH17

Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня, начинает рассмотрение по существу по уголовному делу о катастрофе рейса МН17 в июле 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Слушания возобновятся в 10:00 по местному времени. На слушаниях по существу суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли сбит рейс MH17 ракетой "Бук", была ли выпущена ракета с поля недалеко от Первомайского и принимали ли в этом участие обвиняемые.

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Ожидается, что суд обсудит материалы дела в течение трех дней, 8, 9 и 10 июня 2021 года. Во время процесса суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

Обвинение получит возможность ответить на материалы 17 и 18 июня. После этого слово получит защита. Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года.

В сентябре 2021 года возможность обратиться к суду будет предоставлена ​​родственникам погибших.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Подсудимые - россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не участвовали в слушаниях. Пулатов - единственный, кто назначил защитную группу, а других судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

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