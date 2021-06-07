Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів справи щодо збитого МАУ - ГПУ

Іран під час останнього раунду перемовин щодо обставин збиття літака МАУ біля Тегерану пообіцяв надати Україні доступ до матеріалів слідства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

"Родичі жертв #PS752 питають про завершення переговорів. Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Проте пообіцяли надати слідству доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності", - повідомив він у своєму Twitter.

Родичі жертв #PS752 питають про завершення переговорів🇺🇦🇮🇷. Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Проте 🇮🇷 пообіцяв надати слідству🇺🇦доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності. — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 7, 2021

Нагадаємо, 2-3 червня у Києві проходив третій раунд переговорів у справі катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого під Тегераном у січні 2020 року.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія 3 червня направили повідомлення про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ та висунули низку вимог.

На переговорах у Києві іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

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