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Иран пообещал Украине доступ к материалам дела по сбитому МАУ - ГПУ

Понедельник, 7 июня 2021, 13:05

Иран во время последнего раунда переговоров по обстоятельствам сбития самолета МАУ под Тегераном пообещал предоставить Украине доступ к материалам следствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Родственники жертв #PS752 спрашивают о завершении переговоров. Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако пообещали предоставить следствию доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и мерах ответственности", - сообщил он в своем Twitter.

Напомним, 2-3 июня в Киеве проходил третий раунд переговоров по делу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 3 июня направили сообщение о претензиях к Ирану в связи со сбитием самолета МАУ и выдвинули ряд требований.

На переговорах в Киеве иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе МАУ в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

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