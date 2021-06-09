Зеленський обговорив з Трюдо підтримку України на шляху до НАТО

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Канади Джастіном Трюдо обговорив практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента, пише "Європейська правда".

Відзначається, що Зеленський і Трюдо скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів "Групи семи" та НАТО, які відбудуться найближчим часом.

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Зеленський поінформував Трюдо про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

"Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад", - сказав український президент.

Він відзначив важливість збереження міжнародного тиску на РФ з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Крім того, Зеленський наголосив, що проєкт "Північний потік-2" є політичною зброєю Росії.

За словами пресслужби, Трюдо підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність з Україною у протидії тривалій агресії РФ.

Окрему увагу вони приділили посиленню координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності.

Зеленський також підтвердив запрошення Джастіну Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Востаннє Володимир Зеленський і Джастін Трюдо розмовляли телефоном у квітні. Тоді український президент попросив прем’єра посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

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