Зеленский обсудил с Трюдо поддержку Украины на пути в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо обсудил практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Зеленский и Трюдо скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

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Зеленский сообщил Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвода. Из 105 000 российских военных только 11 000 пошли назад", - сказал украинский президент.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Кроме того, Зеленский отметил, что проект "Северный поток-2" является политическим оружием России.

По словам пресс-службы, Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с Украиной в противодействии длительной агрессии РФ.

Особое внимание они уделили усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбитии Ираном самолета рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности.

Зеленский также подтвердил приглашение Джастину Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Последний раз Владимир Зеленский и Джастин Трюдо разговаривали по телефону в апреле. Тогда украинский президент попросил премьера посодействовать Украине в получении Плана действий по членству в НАТО.

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