Зеленський попросив Трюдо допомогти Україні отримати ПДЧ в НАТО 

Президент Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу глави держави, про це йшлося у телефонній розмові Зеленського з Трюдо 6 квітня.

Зеленський наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, підкреслили в ОП.

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"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", - наводить пресслужба слова Володимира Зеленського.

Зеленський розповів Трюдо про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

"За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 23 - у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України", - сказав президент України.

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Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації, та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшивши кількість канадських військових інструкторів в Україні.

Нагадаємо, у розмові з генсеком НАТО 6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Кремлі на це відповіли, що вступ України до НАТО їй не допоможе.