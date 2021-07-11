У Молдові проходять дострокові парламентські вибори, на закордонних дільницях - черги

У неділю, 11 липня, у Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За місця у парламенті формально борються 20 партій, однак реально шанси потрапити до нього мають представники лише чотирьох з них.

Соцопитування прогнозують навіть, що парламент Молдови буде двопартійним - до нього пройдуть "Дія та солідарність" (PAS) чинної президентки Маї Санду та об’єднання їхніх опонентів - блок Партії соціалістів проросійського експрезидента Ігоря Додона і Партії комуністів.

PAS, за опитуваннями, отримає близько половини голосів тих, хто планує прийти на вибори.

За даними ЦВК Молдови, в країні о 7:00 відкрилися всі 1959 виборчі дільниці. За кордоном з 150 дільниць поки відомо про відкритих дільниць в Японії, де проголосував перший представник діаспори, Китаї, Азербайджані, ОАЕ, Катарі, Ізраїлі, Росії, Румунії, Туреччині, Білорусі, Естонії, Литві, Латвії, на Кіпрі, Болгарії, Греції, пише видання NewsMaker.

Перші попередні результати голосування ЦВК оприлюднить до 22:00.

Відзначимо, що вирішальним на виборах у Молдові є голос трудових мігрантів, які голосують у величезній кількості у країнах ЄС. На президентських виборах минулого року їхня кількість склала 16% усіх голосів, цього разу вона може побити рекорд, бо за кордоном знову додали виборчих дільниць. На Заході абсолютна більшість молдован підтримують Санду та її команду.

За даними NewsMaker, в Італії та Німеччині ще до відкриття дільниць утворились черги. Зокрема, у Франкфурті представники діаспори прийшли до виборчої дільниці майже за дві години до відкриття.

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