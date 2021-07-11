В Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на зарубежных участках - очереди

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За места в парламенте формально борются 20 партий, однако реально шансы попасть в него имеют представители только четырех из них.

Соцопросы прогнозируют даже, что парламент Молдовы будет двухпартийным - в него пройдут "Действие и солидарность" (PAS) действующей президента Майи Санду и объединение их оппонентов - блок Партии социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона и Партии коммунистов.

PAS, по опросам, получит около половины голосов тех, кто планирует прийти на выборы.

По данным ЦИК Молдовы, в стране в 7:00 открылись все 1959 избирательных участка. За рубежом со 150 участков пока известно об открытых участках в Японии, где проголосовал первый представитель диаспоры, Китае, Азербайджане, ОАЭ, Катаре, Израиле, России, Румынии, Турции, Беларуси, Эстонии, Литве, Латвии, на Кипре, Болгарии, Греции, пишет издание NewsMaker.

Первые предварительные результаты голосования ЦИК обнародует в 22:00.

Отметим, что решающим на выборах в Молдове является голос трудовых мигрантов, которые голосуют в огромном количестве в странах ЕС. На президентских выборах в прошлом году их количество составило 16% всех голосов, на этот раз оно может побить рекорд, потому что за рубежом снова добавили избирательные участки. На Западе абсолютное большинство молдаван поддерживают Санду и ее команду.

По данным NewsMaker, в Италии и Германии еще до открытия участков образовались очереди. В частности, во Франкфурте представители диаспоры пришли на избирательный участок почти за 2 часа до открытия.

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