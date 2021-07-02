У парламент Молдови потрапляють лише дві політичні сили - опитування

Опитування громадської думки вказують, що внаслідок дострокових парламентських виборів у Молдові до парламенту можуть пройти всього дві політичні сили - "Дія та солідарність" (PAS) чинної президентки Маї Санду та об’єднання їхніх опонентів - блок Партії соціалістів Ігоря Додона і Партії комуністів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Опитування проводилося WatchDog.MD та Інститутом публічних політик у період з 20 по 30 червня.

Згідно з відповідями усіх опитаних, включно з думкою тих, хто не визначився, найбільше місць - 35% - набирає PAS. За блок соціалістів і комуністів збираються голосувати 21%. Решта партій, які беруть участь у виборах, в опитуванні не перетнули 5% порогу для політичних партій або 7% для виборчих блоків, щоб потрапити в парламент.

За блок "Ренато Усатый" (хоча в першому турі президентських виборів він був третім найпопулярнішим кандидатом після Санду і Додона) проголосували б 3,6%, за "Демократія вдома" (DA) - 1,7%, за решту - менше 1%.



6,4% не голосували б за жодну партію, а 6,2% відмовились казати, за кого хочуть голосувати.

При цьому 18,6% не визначилися зі своїм вибором.



Якщо рахувати розподіл голосів респондентів, які визначились з думкою, PAS отримує 50,9%, соціалісти з комуністами — 30,5%, блок "Ренато Усатый" — 5,2%, а партія "Шор" — 4,7%. Далі йдуть партія "Демократія вдома" — 2,5%, "Платформа Гідність і Правда" — 1,2%, "Громадянський конгрес" і Демпартія — по 1%.



76,2% респондентів переконані, що візьмуть участь у виборах, а швидше за все візьмуть - 11,7%.

Швидше утримаються від участі 2,7%, а точно не збираються йти голосувати - 6,5%. Не змогли відповісти — 2,4%.

Загалом опитали 1201 громадян Молдови віком від 18 років, за винятком Придністров’я. Похибка складає ±2,8%.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Молдові призначені на 11 липня.