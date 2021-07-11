В Грузії помер побитий противниками ЛГБТ телеоператор

В Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Лашкарава зазнав нападу радикалів, коли висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Противники ЛГБТ-спільноти жорстоко побили його біля офісу організації "Сірцхвіліа", недалеко від парламенту Грузії. Лашкарава був госпіталізований з переломами кісток обличчя, йому потрібна була хірургічна операція. Кілька днів тому він покинув клініку і продовжував лікування вдома.

Згідно з поширеною телеканалом інформацією, мертвим молодого чоловіка виявила його мати. Причини смерті встановить експертиза.

МВС Грузії розпочало слідство за фактом смерті Лашкарави. Розслідування ведеться за статтею 115 КК Грузії - доведення до самогубства. Не виключено, що пізніше справу перекваліфікують.

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За звинуваченням в нападі на Лашкараву і журналістку "Пірвелі" Міранду Багатурія 8 липня поліція затримала двох осіб. В якості запобіжного заходу суд обрав щодо них ув’язнення. Сама Багатурія стверджує, що нападників було набагато більше - до 20 осіб.

В рамках розслідування справи про заворушення в ході гомофобних акцій 5 липня в цілому затримано 20 осіб. За даними МВС Грузії, від їх дій постраждали більше 50 журналістів.

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