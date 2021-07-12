СМИ Грузии обратились к дипкорпусу после смерти журналиста

В связи со смертью оператора Лексо Лашкарава действующие в Грузии медиа-организации распространили совместное заявление и обратились к дипломатическому корпусу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Случаи нарушения прав журналистов, операторов и фотографов в Грузии приблизились к критической черте. Десятки дел, направленных против СМИ, до сих пор не расследованы. Власть не обеспечивает защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии еще больше вдохновляют насилие ", - говорится в заявлении.

5 июля, по данным МВД Грузии, пострадали 53 представителя СМИ, в том числе оператор телекомпании "Пирвели" Александра Лашкарава, который умер 11 июля.

Часть представителей СМИ до сих пор остается в больнице. Со стороны членов различных насильственных групп до сих пор продолжаются открытые угрозы в адрес журналистов и операторов, на что правоохранительные ведомства не реагируют должным образом, отмечают авторы заявления.

"Мы обращаемся к представителям дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, предоставить немедленное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля, на факты причинения вреда здоровью, препятствование выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии" , - говорится в заявлении грузинских СМИ.

Заявление подписали более 70 СМИ, работающих в Грузии.