Посол Франції: серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання ПДЧ Україні

Посол Франції Етьєн де Понсен радить Україні зосередитися на внутрішньому процесі реформ на шляху до НАТО і заявляє, що наразі немає консенсусу серед членів Альянсу щодо надання ПДЧ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема, в рамках Розширеного партнерства між НАТО та Україною", - сказав де Понсен.

За словами дипломата, для отримання ПДЧ та членства в НАТО Україна має збудувати консенсус.

"Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, в заключному комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною", - сказав посол.

За його словами, Україні потрібно зосередитися на внутрішньому процесі реформ. "І НАТО готове допомогти. Франція як член Альянсу також допомагає Україні зміцнити свій потенціал, включаючи військовий", - резюмував де Понсен.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив у Вільнюсі, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО.

Нагадаємо, "Європейська правда" та низка організацій-партнерів запропонували ідею, яка передбачає створення списку ключових реформ для просування до членства України в НАТО, із механізмом моніторингу та стимулом для офіційного Києва. Ідея отримала умовну назву "Плану сумісності з НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Ідея не дублює наявні Річні національні програми та не є їхнім замінником, а натомість робить їх ефективнішими. План передбачає, що Київ рухатиметься до виконання ПДЧ ще до того, як Україна приєднається до цього формату.

Детальніше про останнє рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди, а також читайте в аналітичній статті Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва.