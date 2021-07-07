Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО - Зеленський

Україна хоче отримати конкретний перелік реформ і критеріїв, виконання яких дасть змогу в майбутньому розраховувати на членство в НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Згоден, що ключ до позитивного вирішення наших євроатлантичних прагнень – це насамперед успіх наших реформ. І ми й надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить конкретно перейти до наступного кроку, до інтеграції з Альянсом. Ми хотіли б мати узгоджені з НАТО критерії, узгоджені маркери, за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства", - сказав Зеленський.

Пізніше на брифінгу із президентом Литви Зеленський сказав, що набуття Україною повноправного членства в НАТО і Євросоюзі – це передусім геополітичне рішення, і лише потім питання реформ.

"Дуже часто членство України в ЄС чи НАТО пов’язують з тими чи іншими реформами. Дійсно, багато європейських країн пройшли реформування раніше за Україну. Але якщо ми говоримо відверто про терміни, про ситуацію, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, – я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі. Ми розуміємо, яка ціна цього часу для нас", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, "Європейська правда" та низка організацій-партнерів запропонували ідею, яка передбачає створити список ключових реформ для просування до членства України в НАТО. Ідея отримала умовну назву "Плану сумісності з НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Ідея не дублює наявні Річні національні програми і не є їхнім замінником. План передбачає визначити пріоритетні напрямки, які б прискорили виконання ПДЧ ще до того, як Україна його отримала.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.