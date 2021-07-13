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"Мрія" перевезла 70 тонн медичного вантажу з Німеччини за програмою НАТО

Вівторок, 13 липня 2021, 12:47

Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 "Мрія" перевіз 70 тонн медикаментів з Німеччини до Намібії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інформацію "Авіаліній Антонова".

Місія була виконана в рамках програми Strategic Airlift International Solution (SALIS).

 

Медичний та гуманітарний вантаж, наданий німецьким військово-медичним командуванням, складався з масок, противірусних халатів, ліків та інших засобів індивідуального захисту, та був доставлені від імені Міністерства оборони Німеччини на замовлення уряду Намібії.

У травні українські вантажні літаки компанії "Антонов" залучені до перевезення військової техніки Німеччини з Афганістану.

Німеччина використовує українські літаки за програмою стратегічних авіаперевезень Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО та Євросоюзу.

Програма забезпечує гарантований доступ до п'яти великих українських літаків Ан-124. Контракт з Antonov Logistics також передбачає доступ до літаків Ан-22, Ан-225 "Мрія" та Іл-76.

Нагадаємо, нещодавно "Мрія" здула потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

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