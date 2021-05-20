Українські Ан-124 вивозять військовий контингент Німеччини з Афганістану

Українські вантажні літаки компанії "Антонов" залучені до перевезення військової техніки Німеччини з Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Міноборони Німеччини.

Вантажний літак Ан-124 "Руслан" у вівторок перевіз два бойові вертольоти NH-90 з бази у Гіндукуші до Лейпцига. Рейс тривав 10 годин, у першому рейсі з Афганістану він взяв на борт загалом 86 тонн.

Німецькі військові використовують у Гіндукуші шість таких вертольотів з листопада 2020 року і всі вони будуть перевезені до Німеччини. Вага NH-90 становить близько семи тонн, і це не проблема для Ан-124, який в ідеальних може перевозити до 120 тонн.

У Бундесвері заявили, що із цими рейсами "розпочалася вирішальна фаза виведення з Афганістану". "Це перший рейс сьогодні, але цього тижня ми очікуємо в цілому одинадцять Ан-124", - сказав представник німецьких ВПС в Афганістані.

Міністерство оборони Німеччини у квітні заявило, що німецькі військові планують більш швидке виведення з Афганістану, ніж планувалося раніше.1100 німецьких військовослужбовців можуть залишити Афганістан вже до 4 липня.

Німеччина використовує українські літаки за програмою стратегічних авіаперевезень Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО та Євросоюзу.

Програма забезпечує гарантований доступ до п'яти великих українських літаків Ан-124. Контракт з Antonov Logistics також передбачає доступ до літаків Ан-22, Ан-225 "Мрія" та Іл-76.

Українські вантажні літаки минулого року активно використовувалися для перевезення медичних вантажів під час спалаху пандемії коронавірусу.

Детальніше про місії українських літаків читайте у статті - "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію