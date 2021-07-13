"Мрия" перевезла 70 тонн медицинского груза из Германии по программе НАТО

Крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия" перевез 70 тонн медикаментов из Германии в Намибию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию "Авиалиний Антонова".

Миссия была выполнена в рамках программы Strategic Airlift International Solution (SALIS).

Медицинский и гуманитарный груз, предоставленный немецким военно-медицинским командованием, состоял из масок, противовирусных халатов, лекарств и других средств индивидуальной защиты, а затем доставлен от имени Министерства обороны Германии по заказу правительства Намибии.

В мае украинские транспортные самолеты компании "Антонов" были привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.

Германия использует украинские самолеты по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Программа обеспечивает гарантированный доступ к пяти украинским самолетам Ан-124. Контракт с Antonov Logistics также предусматривает доступ к самолетам Ан-22, Ан-225 "Мрия" и Ил-76.

Напомним, недавно "Мрия" сдула потоками воздуха забор у британской авиабазы ​​Брайз-Нортон, откуда люди наблюдали за взлетом Ан-225.