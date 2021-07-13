У Грузії вперше з травня - близько 2 тисяч заражень коронавірусом

У Грузії щоденні показники заражень коронавірусом вперше з початку травня наблизились до 2 тисяч випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

За попередню добу з 35 117 тестів позитивними виявились 1862. Останній раз подібні показники реєстрували на початку травня. Не виключено, що статистику вівторка поповнили тести, результати яких затрималися через вихідні - коли показники завжди нижчі. Водночас, минулого вівторка кількість заражень була меншою - 1407.

Абсолютна більшість нових випадків - 1136 - припадають на Тбілісі.

Вищим в останні дні виявився і відсоток позитивності тестів - якщо за два тижні він складає 4%, то за останні сім днів - 4,26, а за добу - 5,3%.

З 13 610 людей, які на даний час хворіють, у лікарнях перебувають 3705, з них 728 - у важкому стані.

Нагадаємо, останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували, але всі найжорсткіші заходи тимчасово повернули на період великодніх вихідних.

30 червня, після майже восьми місяців, остаточно скасували "коронавірусну" комендантську годину.