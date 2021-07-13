В Грузии впервые с мая - около 2 тысяч заражений коронавирусом

В Грузии ежедневные показатели заражений коронавирусом впервые с начала мая приблизились к 2 тысячам случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

За минувшие сутки с 35 117 тестов положительными оказались 1862. Последний раз подобные показатели регистрировали в начале мая. Не исключено, что статистику вторника пополнили тесты, результаты которых задержались на выходных - когда показатели всегда ниже. В то же время, в прошедший вторник число заражений было существенно меньше - 1407.

Абсолютное большинство новых случаев - 1136 - приходятся на Тбилиси.

Растет в последние дни и процент позитивности тестов - если за две недели он составляет 4%, то за последние семь дней - 4,26, а за сутки - 5,3%.

С 13 610 пациентов, которые сейчас болеют, в больницах находятся 3705, из них 728 - в тяжелом состоянии.

Напомним, последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантским часом. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили, но все жесткие меры временно вернули на период пасхальных выходных.

30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили комендантский час.