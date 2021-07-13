Сейм Литви терміново змінив міграційне законодавство через кризу на кордоні з Білоруссю

Сейм Литви у невідкладному порядку схвалив зміни до міграційного законодавства, щоб адаптувати його до потреб у зв’язку з напливом в країну нелегальних мігрантів через територію Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зміни, схвалені 13 липня, передбачають скорочення процедури розгляду заявки на притулок до 10 днів, обмеження свободи пересування нелегальних мігрантів у Литві до рішення щодо їхньої заявки та можливість обмеження деяких інших прав в умовах надзвичайної ситуації.

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Поправки підтримали 84 депутати, 1 проголосував проти і 5 - утримались.

Зокрема, передбачається, що тимчасове розміщення мігрантів, які нелегально перетнули кордон, не прирівнюється до в’їзду на територію Литви - до ухвалення рішення про допуск цієї особи як шукача притулку. До цього моменту їм буде заборонено вільно пересуватися територією країни.

Також передбачено, що деякі права шукачів притулку можуть бути тимчасово обмежені у разі воєнного стану або режиму надзвичайної ситуації, у тому числі у зв’язку з масовим напливом мігрантів, якщо їхнє забезпечення неможливо гарантувати з об'єктивних причин, але найбазовіші права, як надання медичної допомоги, залишаються гарантовані.

У той же час, прохання про надання притулку від неповнолітніх мігрантів, що прибули без батьків, та біженців, які зазнали тортур або фізичного чи психологічного насильства, розглядатимуться у пріоритетному порядку.

Низка громадських організацій розкритикували зміни, заявивши, що вони можуть суперечити Конституції і порушувати деякі права людини.

На цей час кількість осіб, які нелегально прибули до Литви через територію Білорусі з початку року, досягла 1716. При цьому, більшість з них прибули за останній місяць. Для порівняння, за увесь 2020 рік за незаконний перетин кордону затримали 81 людину, за 2019 рік - 46. Більшість мігрантів походять з країн Близького Сходу та Африки.

Як повідомлялося, Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією.

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.