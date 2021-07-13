Глава МЗС Литви: офіційні організації Білорусі беруть участь у перевезенні мігрантів

Офіційні організації Білорусі, такі як авіакомпанії та туристичні агентства, беруть участь в організованій торгівлі людьми через Білорусь і можуть зіткнутися з санкціями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в інтерв'ю Euractiv.

"Ми не бачимо реальних потоків мігрантів, які рятуються втечею і вибирають пліт, який фактично ставить під їх життя небезпеці, але ми бачимо, що туристичні агентства продають квитки до європейського кордону, і не такі дорогі квитки - це зовсім інша ситуація", - сказав Ландсбергіс.

На питання, чому, на його думку, Мінськ вирішив використовувати міграцію як помсту за позицію Литви щодо режиму Лукашенка, Ландсбергіс сказав, що, хоча це буде "одним із найболючіших питань для європейців", він назвав ситуацію "безпрецедентною".

"Різниця між тим, як Лукашенко використовує біженців в якості зброї, і попередньою кризою біженців в Європі, полягає в тому, що в цьому випадку у ній беруть участь офіційні органи", - сказав він.

"Ми повинні розуміти, що є офіційні авіалінії, які перевозять людей з Багдада до Стамбула чи зі Стамбула до Мінська, туристичні агентства, зареєстровані в декількох країнах, а це означає, що, можливо, є офіційні органи, які беруть участь в торгівлі людьми", - додав міністр.

За даними прикордонної служби Литви, близько 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі в цьому році, понад 1000 з них тільки в липні.

Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану. За останні шість місяців в Литву прибуло в 21 разів більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.

Як повідомлялося, агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю.