У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу зросла на 500% за тиждень

Число випадків захворювання на коронавірус в Нідерландах за останній тиждень різко зросло більш ніж на 500%.

Про це повідомив у вівторок інститут суспільної охорони здоров'я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Цей сплеск слідував після скасування багатьох обмежень і відновлення роботи нічних клубів в кінці червня.

Щотижневі дані, які показують, що майже 52 000 осіб в Нідерландах отримали позитивний результат на COVID-19 за останній тиждень, з'явилося на наступний день після того, як в.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте вибачився за послаблення карантину в кінці червня.

Наприкінці минулого тижня Рютте знову ввів деякі обмеження, намагаючись приборкати стрімко зростаючий рівень зараження.

Тому бари знову закриваються в Нідерландах опівночі, а дискотеки і клуби не працюватимуть як мінімум до 13 серпня.

Незважаючи на тривожне зростання нових випадків захворювання, за тиждень кількість госпіталізованих збільшилася всього на 11%, або на 60 пацієнтів.

12 пацієнтів надійшли в відділення інтенсивної терапії.

Понад 46% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновані, і понад 77% дорослого населення країни отримали хоча б одне щеплення. Органи охорони здоров'я заявили, що на цьому тижні більше ніж 1,3 мільйона осіб отримають свої перші або другі дози вакцини.