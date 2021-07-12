Прем'єр Нідерландів вибачився за передчасне послаблення локдауну

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте визнав, що уряд допустив помилку, занадто швидко послабивши заходи по боротьбі з коронавірусом в кінці червня.

З такою заявою Рютте виступив у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Те, що ми вважали за можливе на практиці, виявилося помилкою. Ми зробили тут помилку, ми шкодуємо через це і просимо вибачення", - сказав він репортерам.

Рютте, який зараз виконує обов'язки глави уряду, також вибачився за "погану пресконференцію" в п'ятницю, під час якої він і міністр охорони здоров'я Уго де Йонг відхилили критику щодо того, що уряд занадто рано послабив обмеження.

Міністри стверджували, що рішення було відповідальним, враховуючи інформацію, яку вони мали на той час від експертів.

У минулі вихідні Нідерланди знову ввели деякі ковідні обмеження, щоб протидіяти спалаху, у якому звинувачували в основному послаблення обмежень щодо нічного життя. У суботу нічні клуби знову були змушені закритися, в той час як пабам і ресторанам дозволили працювати тільки при фіксованих сидячих місцях і правилах дистанціювання.

У суботу Нідерланди повідомили про найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з грудня. Щодня кількість позитивних тестів становить близько 10 тисяч, в порівнянні з приблизно 1000 всього кілька тижнів тому.