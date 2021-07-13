В Нидерландах количество новых случаев коронавируса возросло на 500% за неделю

Число случаев заболевания на коронавирус в Нидерландах за последнюю неделю резко возросло более чем на 500%.

Об этом сообщил во вторник институт общественного здравоохранения страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Этот всплеск следовал после отмены многих ограничений и восстановления работы ночных клубов в конце июня.

Еженедельные данные, которые показывают, что почти 52 000 человек в Нидерландах получили положительный результат на COVID-19 за последнюю неделю, появилось на следующий день после того, как и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте извинился за ослабление карантина в конце июня.

В конце прошлой недели Рютте снова ввел некоторые ограничения, пытаясь обуздать стремительно растущий уровень заражения.

Поэтому бары снова закрываются в Нидерландах в полночь, а дискотеки и клубы не будут работать как минимум до 13 августа.

Несмотря на тревожный рост новых случаев заболевания, за неделю количество госпитализированных увеличилось всего на 11%, или на 60 пациентов.

12 пациентов поступили в отделения интенсивной терапии.

Более 46% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы, и более 77% взрослого населения страны получили хотя бы одну прививку. Органы здравоохранения заявили, что на этой неделе более 1,3 миллиона человек получат свои первые или вторые дозы вакцины.