До секторальних санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися 5 країн

П’ять країн, які не входять до Європейського союзу, приєдналися до його секторальних санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декларацію високого представника ЄС.

Документ нагадує, що 24 червня з огляду на ситуацію в Білорусі Рада ЄС запровадила нові цілеспрямовані економічні санкції.

До цього рішення Ради ЄС приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія та Норвегія.

Вони забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його" - йдеться у декларації.

Нагадаємо, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка. У списку бізнесмени, а також члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та високопоставлені військові.

24 червня країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.