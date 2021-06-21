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ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Понеділок, 21 червня 2021, 12:42

Рада ЄС затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Глави МЗС країн ЄС прийняли рішення застосувати заморожування активів та заборону в’їзду для 78 осіб та 8 компаній. У списку бізнесмени, а також члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та високопоставлені військові" - написав він.

За його даними, рішення буде оприлюднене пізніше в понеділок в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

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Білорусь санкції
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