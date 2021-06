ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Рада ЄС затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Глави МЗС країн ЄС прийняли рішення застосувати заморожування активів та заборону в’їзду для 78 осіб та 8 компаній. У списку бізнесмени, а також члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та високопоставлені військові" - написав він.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today