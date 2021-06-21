ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Рада ЄС затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Глави МЗС країн ЄС прийняли рішення застосувати заморожування активів та заборону в’їзду для 78 осіб та 8 компаній. У списку бізнесмени, а також члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та високопоставлені військові" - написав він.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

За його даними, рішення буде оприлюднене пізніше в понеділок в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.