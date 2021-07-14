К секторальным санкциям ЕС против Беларуси присоединились 5 стран

Пять стран, не входящих в Европейский союз, присоединились к его секторальным санкциям против Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на декларацию высокого представителя ЕС.

Документ напоминает, что 24 июня учитывая ситуацию в Беларуси Совет ЕС ввел новые целенаправленные экономические санкции.

К этому решению Совета ЕС присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в декларации.

Напомним, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. В списке бизнесмены, а также члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

24 июня страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси через принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.