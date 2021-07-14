У Нідерландах близько 1000 людей заразилися коронавірусом на музичному фестивалі

Після дводенного музичного фестивалю Verknipt в Утрехті коронавірус підтвердили вже у близько тисячі його відвідувачів - попри суворі правила допуску на захід.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Фестиваль проходив 3-4 липня, його відвідали близько 20 тисяч людей. Згодом з’ясувалося, що серед відвідувачів першого дня захворіли 448, а другого дня - 516 осіб.

Організатори заходу заявили, що шоковані таким розвитком подій, тому що на вході кожну людину перевіряли за QR-кодом - про наявність негативного тесту, зробленого не раніше 40 годин до заходу, або антитіл після перенесеної хвороби, або завершений курс вакцинації. Через це не вимагалося дотримуватися дистанції та носити маски.

Підозрюють, що "слабким місцем" у заходах безпеки став дозвіл на досить "старий" негативний тест.

Очікується, що в найближчі дні кількість заражених на фестивалі людей може ще більше зрости, але що повідомлень про нові випадки вже не буде більше, ніж досі.

Нагадаємо, у Нідерландах в цілому минулого тижня стрімко зросла кількість заражень. Щоденний приріст хворих за кілька днів "злетів" з менше двох тисяч до понад 10 тисяч.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте визнав, що уряд допустив помилку, занадто швидко послабивши карантин кінці червня. Нічні клуби в країні знову закрили, а для ресторанів і барів повернули частину обмежень