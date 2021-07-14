В Нидерландах около 1000 человек заразились коронавирусом на музыкальном фестивале

После двухдневного музыкального фестиваля Verknipt в Утрехте коронавирус подтвердили у около тысячи его посетителей - несмотря на строгие правила допуска на мероприятие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS..

Фестиваль проходил 3-4 июля, его посетили около 20 000 человек. Впоследствии выяснилось, что среди посетителей первого дня заболели 448, а второго дня - 516 человек.

Организаторы мероприятия заявили, что шокированы таким развитием событий, потому что на входе каждого человека проверяли с QR-кодом - о наличии негативного теста, сделанного не ранее 40 часов до мероприятия, или антител после перенесенной болезни или завершеный курс вакцинации. Из-за этого не требовалось соблюдать дистанцию ​​и носить маски.

Подозревают, что "слабым местом" в мерах безопасности стало разрешение на довольно "старый" отрицательный тест.

Ожидается, что в ближайшие дни количество зараженных людей может еще больше возрасти, но сообщений о новых случаях уже не будет больше, чем сейчас.

Напомним, в Нидерландах в целом на прошлой неделе стремительно возросло количество заражений коронавирусом. Ежедневный прирост больных за несколько дней "взлетел" с менее двух тысяч до более 10 000.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что правительство допустило ошибку, слишком быстро ослабив карантин конце июня. Ночные клубы в стране снова закрыли, а для ресторанов и баров вернули часть ограничений.