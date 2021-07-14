Євросоюз розкритикував Росію через засудження правозахисника-"іноагента"

Євросоюз відреагував на рішення російського суду в Сочі засудити главу Південного правозахисного центру і відомого правозахисника Семена Сімонова до громадських робіт за порушення закону про так званих "іноземних агентів".

Відповідну заяву у середу оприлюднив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Це рішення - ще одне неприпустиме використання закону про "іноземних агентів" для тиску на активістів та правозахисників. ЄС закликає російську владу негайно припинити переслідування пана Сімонова", - зазначив Стано.

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За його словами, закон про "іноземних агентів" сприяє систематичному порушенню основоположних свобод, ще більше обмежуючи простір громадянського суспільства, незалежні ЗМІ та права політичної опозиції в Росії.

"Дотримання прав людини і основних свобод закріплено в Конституції Росії. Такі дії суперечать міжнародним зобов'язанням Росії і зобов'язаннями у сфері прав людини", - додав Стано.

12 липня суд в Сочі визнав главу Південного правозахисного центру Семена Сімонова винним в невиконанні рішення суду та призначив йому 250 годин обов'язкових громадських робіт.

Йдеться про рішення суду про штраф у розмірі 300 тисяч рублів, який було накладено на організацію за відмову від добровільної реєстрації в якості "іноземного агента".