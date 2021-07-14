Евросоюз раскритиковал Россию за осуждение правозащитника-"иноагента"

Евросоюз отреагировал на решение российского суда в Сочи осудить главу Южного правозащитного центра и известного правозащитника Семена Симонова к общественным работам за нарушение закона о так называемых "иностранных агентах".

Соответствующее заявление в среду обнародовал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Это решение - еще одно недопустимое использование закона об "иностранных агентах" для давления на активистов и правозащитников. ЕС призывает российские власти немедленно прекратить преследование господина Симонова", - отметил Стано.

По его словам, закон об "иностранных агентах" способствует систематическому нарушению основных свобод, еще больше ограничивая пространство гражданского общества, независимые СМИ и права политической оппозиции в России.

"Соблюдение прав человека и основных свобод закреплено в Конституции России. Такие действия противоречат международным обязательствам России и обязательствами в области прав человека", - добавил Стано.

12 июля суд в Сочи признал главу Южного правозащитного центра Семена Симонова виновным в невыполнении решения суда и назначил ему 250 часов обязательных общественных работ.

Речь идет о решении суда о штрафе в размере 300 000 рублей, который был наложен на компанию за отказ от добровольной регистрации в качестве "иностранного агента".