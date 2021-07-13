РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо одностатевих шлюбів

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що​​ ​​Конституційний суд РФ ніколи не погодить рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно можливості реєстрації шлюбу трьох одностатевих пар в Росії.

Заяву Косачова, озвучену в ефірі радіо "Спутник", наводить російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-які інтерпретації можливі до тих пір, поки вони не втручаються конституційне поле. У нас є нова стаття Конституції, що шлюбом є союзом чоловіка і жінки, і крапка… Жоден Конституційний суд не погодить це рішення ЄСПЛ як обов'язкове для виконання Російською Федерацією", - сказав Косачев.

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"Зрозуміло, ми його виконувати не будемо", - додав він.

Крім того, віцеспікер Держдуми, голова делегації РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Пьотр Толстой назвав політизованим рішення ЄСПЛ.

"Рішення ЄСПЛ, яке нібито зобов'язує Росію визнавати одностатеві шлюби, не має нічого спільного з нашою дійсністю і, вже тим більше, з російським законодавством… Висмоктані з пальця аргументи і спроби тиску на нашу правову систему не пройдуть", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше ЄСПЛ визнав порушенням статті восьмої Європейської конвенції про права людини відмову одностатевим парам з Росії укласти шлюб.

До суду звернулися три одностатеві пари, яким в Росії більше ніж 10 років відмовляють у реєстрації шлюбу.

Суд вважає, що РФ має зобов'язання виконувати положення Європейської конвенції про права людини. ЄСПЛ постановив, що Росія має забезпечити повагу до приватного життя заявників і створити правову основу для визнання та захисту відносин одностатевих пар.

У Росії діє нова норма статті 79 Конституції, за якою рішення міждержавних органів, прийняті на підставі положень міжнародних договорів РФ в тлумаченні, що суперечить основному закону, не повинні виконуватися на території Росії.