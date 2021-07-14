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У Швеції афганця, який ножем поранив 7 людей, засудили до довічного ув’язнення

Середа, 14 липня 2021, 16:18

У середу шведський суд засудив афганського мігранта до депортації і довічного ув'язнення за напад з ножем в березні, в результаті якого сім людей були госпіталізовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

22-річний чоловік скоїв напад 3 березня в невеликому містечку Ветланда на півдні Швеції. Він поранив сімох людей, після чого був підстрелений поліцією і взятий під варту.

Жодна людина не загинула внаслідок нападу, але суд постановив, що існувала конкретна небезпека смерті для кожного з потерпілих.

Спочатку поліція розслідувала можливий терористичний мотив, але зрештою чоловікові було пред'явлено звинувачення тільки в замаху на вбивство. 

Чоловік страждав на психічне захворювання, але не був визнаний непридатним для судового розгляду.

Засуджений повинен бути висланий з країни, а також має виплатити компенсацію постраждалим.

За повідомленнями ЗМІ, чоловік прибув до Швеції у 2016 році та очікував продовження свого дозволу на проживання. За непідтвердженою інформацією, у нього деякий час були проблеми з психічним здоров’ям та він вже потрапляв під увагу поліції за дрібне порушення, пов'язане з наркотиками.

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Швеція
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