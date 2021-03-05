У Швеції заарештували підозрюваного у нападі з ножем на 7 людей

У Швеції за рішенням суду залишили під арештом 22-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні нападу з ножем цієї середи, 3 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нагадаємо, напад стався у місті Ветланда на півдні Швеції. Спершу повідомлялося, що від дій зловмисника постраждали вісім людей, зараз ЗМІ пишуть про сімох поранених. Поліція допускала, що нападник діяв з терористичними мотивами.

Молодому чоловіку інкримінують замах на вбивство. Суд вирішив, що він може втекти або повторно скоїти злочин, якщо обрати м’якший запобіжний захід.

У день подій під час затримання хлопець отримав вогнепальне поранення у ногу і після цього був госпіталізований, але 5 березня був фізично присутній у суді.

Кореспонденти повідомляють, що під час засідання він рознервувався, почав грюкати кулаком по столу та кричати, що нічого не соював.

У поліції повідомили, що підозрюваний - громадянин Афганістану. Зараз напад розслідують як замах на вбивство, але оцінюватимуть і наявність терористичних мотивів.

За повідомленнями ЗМІ, чоловік прибув до Швеції у 2016 році та очікує продовження свого дозволу на проживання. За непідтвердженою інформацією, у нього деякий час були проблеми з психічним здоров’ям та він вже потрапляв під увагу поліції за дрібне порушення, пов'язане з наркотиками.

Усі постраждалі від нападу - чоловіки. Троє з них отримали серйозні поранення, що загрожують життю. Станом на четвер їхній стан був стабільним.







