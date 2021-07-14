В Швеции афганца, который ножом ранил 7 человек, приговорили к пожизненному заключению

В среду шведский суд приговорил афганского мигранта к депортации и пожизненному заключению за нападение с ножом в марте, в результате которого семь человек были госпитализированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

22-летний мужчина совершил нападение 3 марта в небольшом городке Ветланда на юге Швеции. Он ранил семерых человек, после чего был подстрелен полицией и заключен под стражу.

Никто не погиб в результате нападения, но суд постановил, что существовала определенная опасность смерти для каждого из потерпевших.

Сначала полиция расследовала возможный террористический мотив, но в итоге мужчине было предъявлено обвинение только в покушении на убийство.

Мужчина страдал психическим заболеванием, но не был признан непригодным для судебного разбирательства.

Осужденный должен быть выслан из страны, а также выплатить компенсацию пострадавшим.

По сообщениям СМИ, мужчина прибыл в Швецию в 2016 году и ожидал продолжения своего вида на жительство. По неподтвержденной информации, у него некоторое время были проблемы с психическим здоровьем и он уже попадал под внимание полиции за мелкое нарушение, связанное с наркотиками.