ЄС запустить юридичну процедуру проти Угорщини через закон щодо ЛГБТ

Європейська комісія має розпочати юридичні процедури проти Угорщини з приводу її нового закону щодо ЛГБТ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох чиновників, знайомих з планами Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Брюссель розпочне дві окремі процедури щодо Угорщини, висуваючи свої юридичні аргументи в офіційних листах із двомісячним кінцевим терміном на відповідь з боку Будапешта.

У першій процедурі Комісія буде стверджувати, що правила Будапешта, які забороняють давати неповнолітнім інформацію про гомосексуальність або трансгендерних людей, порушують право на свободу вираження поглядів та інформації, а також директиву про аудіовізуальні медіапослуги та директиву про електронну комерцію. Комісія також стверджуватиме, що в ширшому сенсі законодавство суперечить свободі надання послуг та вільному пересуванню товарів.

Другий випадок є більш конкретним і стосується видавця книг "Лабріш", якого угорський урядовий орган змусив відмовитись від однієї із дитячих книжок, стверджуючи, що вона демонструє "поведінку, яка відхиляється від традиційних гендерних ролей". Комісія буде стверджувати, що наказ порушує Директиву про недобросовісну комерційну практику.

Брюссель також надішле Польщі лист, в якому критикує країну "через відсутність співпраці" за запитом Єврокомісії щодо отримання більш детальної інформації про кілька муніципалітетів та регіонів, які оголосили себе "вільними зонами ЛГБТ-ідеології" у 2019 році.

З моменту затвердження нового закону Угорщина зіткнулася з різкою критикою з боку інституцій ЄС, в тому числі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка назвала закон "ганьбою".

Минулого тижня фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.