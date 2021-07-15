ЕС запустит юридическую процедуру против Венгрии из-за закона о ЛГБТ

Европейская комиссия должна начать юридические процедуры против Венгрии по поводу ее нового закона в отношении ЛГБТ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с планами Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Брюссель начнет две отдельные процедуры по Венгрии, выдвигая свои юридические аргументы в официальных письмах с двухмесячным конечным сроком ответа со стороны Будапешта.

В первой процедуре Комиссия будет утверждать, что правила Будапешта, которые запрещают давать несовершеннолетним информацию о гомосексуальности или трансгендерных людях, нарушают право на свободу выражения и информации, а также директиву о аудиовизуальных медиауслугах и директиву об электронной коммерции. Комиссия также будет утверждать, что в более широком смысле законодательство противоречит свободе предоставления услуг и свободному передвижению товаров.

Второй случай является более конкретным и касается издателя книг "Лабриш", которого венгерский правительственный орган заставил отказаться от одной из детских книг, утверждая, что она демонстрирует "поведение, которое отклоняется от традиционных гендерных ролей". Комиссия будет утверждать, что приказ нарушает Директиву о недобросовестной коммерческой практике.

Брюссель также направит Польше письмо, в котором критикует страну "из-за отсутствия сотрудничества" по запросу Еврокомиссии относительно получения более подробной информации о нескольких муниципалитетах и регионах, которые объявили себя "свободными зонами ЛГБТ-идеологии" в 2019 году.

С момента утверждения нового закона Венгрия столкнулась с резкой критикой со стороны институтов ЕС, в том числе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала закон "позором".

На прошлой неделе фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС выйти из блока.