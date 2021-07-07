Угорщина повинна відмовитись від закону проти ЛГБТ - президентка Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, що забороняє школам використовувати матеріали, які розглядаються як такі, що пропагують гомосексуальність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законодавство, внесене прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

"Гомосексуальність прирівнюється до порнографії. Цей закон використовує захист дітей ... для дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію ... Це ганьба", - заявила фон дер Ляєн Європейському парламенту в Страсбурзі.

"Немає більш важливого питання, ніж те, яке зачіпає наші цінності і нашу ідентичність", - додала вона, заявивши, що закон суперечить захисту меншин і поваги прав людини.

Фон дер Ляєн сказала, що Угорщина зіткнеться з повною силою закону ЄС, якщо не відступить, хоча не уточнила подробиць. Такі кроки можуть означати рішення Суду ЄС та замороження коштів ЄС для Будапешта.

Орбан, якого чекають парламентські вибори наступного року, дедалі більше радикально ставиться до соціальної політики в рамках самопроголошеної боротьби за захист традиційних християнських цінностей Угорщини від західного лібералізму.