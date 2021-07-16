Орбан назвав дії ЄС на захист прав ЛГБТ в Угорщині "легалізованим хуліганством"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю звинуватив Європейську комісію в "легалізованому хуліганстві" за порушення процедури проти його країни через заходи, які дискримінують ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дії Єврокомісії проти Угорщини пов’язані з новим законом, який забороняє школам використовувати матеріали, які, як вважають в угорському уряді, сприяють гомосексуальності чи зміні статі.

Посилюючи словесну війну з Брюсселем, Орбан у п'ятницю заявив державному радіо: "Це (дії Єврокомісії. – Ред.) є легалізованим хуліганством ... Позиція Європейської комісії ганебна".

Він повторив, що Угорщина не дозволить ЛГБТ-активістам "ходити вгору-вниз" по школах, поширюючи те, що він назвав сексуальною пропагандою.

Правозахисні групи виступили проти законодавства, яке президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ганьбою.

Як повідомлялося, 15 липня Єврокомісія почала процедуру про порушення щодо Угорщини та Польщі у зв’язку з дискримінаційними заходами проти ЛГБТ.

Країни мають два місяці для того, щоб відреагувати на зауваження Єврокомісії. В іншому разі ЄК може перейти до наступного етапу процедури і після того звернутись до Суду ЄС.