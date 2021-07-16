Орбан назвал действия ЕС в защиту прав ЛГБТ в Венгрии "легализованным хулиганством"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу обвинил Европейскую комиссию в "легализованном хулиганстве" за нарушение процедуры против его страны из-за мер, которые дискриминируют ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Действия Еврокомиссии против Венгрии связанные с новым законом, запрещающим школам использовать материалы, которые, как считают в венгерском правительстве, способствуют гомосексуальности или смене пола.

Усиливая словесную войну с Брюсселем, Орбан в пятницу заявил государственному радио: "Это (действия Еврокомиссии. - ред.) является легализованным хулиганством... Позиция Европейской комиссии позорна".

Он повторил, что Венгрия не позволит ЛГБТ-активистам "ходить вверх-вниз" по школам, распространяя то, что он назвал сексуальной пропагандой.

Правозащитные группы выступили против законодательства, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала позором.

Как сообщалось, 15 июля Еврокомиссия начала процедуру о возбуждении в отношении Венгрии и Польши в связи с дискриминационными мерами против ЛГБТ.

У стран есть два месяца для того, чтобы отреагировать на замечания Еврокомиссии. В противном случае ЕК может перейти к следующему этапу процедуры и после того обратиться в Суд ЕС.