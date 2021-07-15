ЄС почав процедуру проти Угорщини й Польщі за дискримінацію ЛГБТ

Єврокомісія почала процедуру про порушення щодо Угорщини та Польщі у зв’язку з дискримінаційними заходами проти ЛГБТ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Єврокомісії повідомили 15 липня. Про підготовку юридичної процедури було відомо і раніше.

"Комісія починає процедуру про порушення щодо Угорщини та Польщі у зв’язку з питаннями рівності і захисту фундаментальних прав", - йдеться у заяві.

Процедура щодо Угорщини стосується нового закону, який забороняє або обмежує доступ до контенту який "пропагандує відхилення від власної ідентичності щодо статі та народження, зміну статі або гомосексуалізм" для осіб до 18 років, а книжки з контентом про ЛГБТІ мають містити дисклеймер.

Єврокомісія зауважує, що захист неповнолітніх є законним публічним інтересом, який ЄС повністю поділяє, проте у випадку Угорщини країна не обгрунтувала, чому знайомство дітей з матеріалами про ЛГБТ може бути шкідливим для їхнього благополуччя.

ЄК вказує, що угорський закон дотично порушує деякі європейські директиви, зокрема про аудіовізуальні медіапослуги та електронну комерцію, та положення Угоди про ЄС щодо вільного надання послуг і вільного пересування товарів.

"Також Комісія вважає, що… положення угорського закону також порушують людську гідність, свободу вираження поглядів та свободу на інформацію, право до поваги приватного життя та право на недискримінацію, які прописані у статтях 1, 7, 11 та 21 Хартії основних прав ЄС. З огляду на серйозність цих порушень, зазначені положення порушують і цінності, викладені у ст. 2 Договору про ЄС", - зазначає Єврокомісія.

"Що стосується Польщі, Комісія вважає, що влада країни не відреагувала належним чином на запитання Єврокомісії щодо природи та наслідків резолюцій про так звані "зони, вільні від ЛГБТ", ухвалені деякими регіонами й містами Польщі", - зазначають у заяві.

Країни мають два місяці для того, щоб відреагувати на зауваження Єврокомісії. В іншому разі ЄК може перейти до наступного етапу процедури і після того звернутись до Суду ЄС.



