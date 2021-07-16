У Британії вперше з січня зафіксували понад 50 тисяч випадків коронавірусу
Вперше з середини січня у Великій Британії зареєстровано понад 50 тисяч щоденних випадків коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Зокрема, у Британії було зареєстровано 51 870 випадків захворювання. Це найвищий показник з 15 січня.
Більш заразний варіант дельта відповідальний за майже кожен випадок.
Також було зареєстровано 49 випадків смерті у зв’язку з коронавірусом.
З понеділка в Англії закінчиться дія більшості коронавірусних обмежень, хоча деякі рекомендації збережуться.
На сьогодні найбільша кількість щоденних випадків, зареєстрованих у Британії, становила 68 053 і була зафіксована 8 січня.
Раніше міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід попереджав, що кількість щоденних випадків може досягати 50 тисяч на день до 19 липня, коли коронавірусні правила в Англії будуть скасовані.