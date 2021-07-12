Англія з наступного тижня скасує всі коронавірусні обмеження

Усі коронавірусні обмеження, які досі діють в Англії, будуть скасовані з наступного тижня попри зростання випадків зараження коронавірусом.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У зверненні до парламенту Саджид Джавід сказав, що успішне впровадження вакцинації у Британії означає, що 9 з 10 дорослих у країні тепер мають антитіла проти коронавірусу.

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За його словами, уряд перебуває на шляху до досягнення своєї мети - запропонувати всім дорослим першу дозу вакцини до 19 липня, дня, коли будуть скасовані всі решта ковідних обмежень, включаючи обов'язкове носіння масок.

Станом на понеділок 87% дорослого населення Великої Британії отримали свою першу дозу, а 66% отримали обидві дози.

Джавід сказав, що, хоча кількість нових випадків зараження може досягти 100 000 на день пізніше влітку через поширення дельта-варіанту коронавірусу, дві дози вакцини забезпечують ефективний захист від серйозних захворювань, викликаних вірусом. Британські посадовці вважають, що зростання числа випадків коронавірусу не створить "непосильного тиску" на лікарні.

"Ніколи не буде ідеального часу для цього кроку, тому що ми просто не можемо викорінити цей вірус - хочемо ми цього чи ні, коронавірус нікуди не дінеться", - сказав він.

В останні тижні у Британії в цілому різко зросла кількість інфекцій через дельта-варіант, вперше виявлений в Індії.

Щоденний рівень зараження перевищує 30 000, це найвищий показник з січня. Більшість інфекцій поширюються в основному серед молодих людей, чимало з яких ще не отримали першу дозу вакцини.