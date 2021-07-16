В Британии впервые с января зафиксировали более 50 тысяч случаев коронавируса

Впервые с середины января в Великобритании зарегистрировано более 50 тысяч ежедневных случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В частности, в Великобритании было зарегистрировано 51 870 случаев заболевания. Это самый высокий показатель с 15 января.

Более заразный вариант дельта ответственный за почти каждый случай.

Также было зарегистрировано 49 случаев смерти в связи с коронавирусом.

С понедельника в Англии закончится действие большинства коронавирусных ограничений, хотя некоторые рекомендации сохранятся.

На сегодня наибольшее количество ежедневных случаев, зарегистрированных в Великобритании, составило 68 053 ​​и было зафиксировано 8 января.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид предупреждал, что количество ежедневных случаев может достигать 50 000 в день до 19 июля, когда коронавирусные правила в Англии будут отменены.