В Британии впервые с января зафиксировали более 50 тысяч случаев коронавируса
Впервые с середины января в Великобритании зарегистрировано более 50 тысяч ежедневных случаев коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
В частности, в Великобритании было зарегистрировано 51 870 случаев заболевания. Это самый высокий показатель с 15 января.
Более заразный вариант дельта ответственный за почти каждый случай.
Также было зарегистрировано 49 случаев смерти в связи с коронавирусом.
С понедельника в Англии закончится действие большинства коронавирусных ограничений, хотя некоторые рекомендации сохранятся.
На сегодня наибольшее количество ежедневных случаев, зарегистрированных в Великобритании, составило 68 053 и было зафиксировано 8 января.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид предупреждал, что количество ежедневных случаев может достигать 50 000 в день до 19 июля, когда коронавирусные правила в Англии будут отменены.