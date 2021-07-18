Борис Джонсон йде на самоізоляцію на тлі критики

Прем'єр-міністр і міністр фінансів Великої Британії вимушені йти на самоізоляцію через контакт з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавід, в якого було виявлено коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Попри контакт, ані прем’єр, ані канцлер вирішили утриматися від самоізоляції. Як було оголошено, вони візьмуть участь пілотній схемі, що передбачає щоденне тестування.

Це рішення викликало гучну критику з боку опозиції. Яка звинуватила уряд у створенні "для себе одних правил, а для решти - інших".

Через це у британському уряді вирішили відмовитися від експерименту. У Бориса Джонсона заявили, що він має намір проводити зустрічі лише дистанційно.

Схожу заяву оприлюднив і казначей (міністр фінансів) Ріші Сунак : "Хоча експеримент мав численні обмеження, дозволяючи лише основні урядові справи, я визнаю, що навіть відчуття того, що правила не є однаковими для всіх, є неправильним".