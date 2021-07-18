Борис Джонсон идет на самоизоляцию на фоне критики

Премьер-министр и министр финансов Великобритании вынуждены идти на самоизоляцию через контакт с министром здравоохранения Саджидом Джавид, у которого был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Несмотря на контакт, ни премьер, ни канцлер решили воздержаться от самоизоляции. Как было объявлено, они примут участие пилотной схеме, предусматривающей ежедневное тестирование.

Это решение вызвало громкую критику со стороны оппозиции. Которая обвинила правительство в создании "для себя одних правил, а для остальных - другие".

Поэтому в британском правительстве решили отказаться от эксперимента. У Бориса Джонсона заявили, что он намерен проводить встречи только дистанционно.

Похожее заявление обнародовал и казначей (министр финансов) Риши Сунак: "Хотя эксперимент имел многочисленные ограничения, позволяя лишь основные правительственные дела, я признаю, что даже ощущение того, что правила не являются одинаковыми для всех, неправильно".